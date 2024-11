Ilfattoquotidiano.it - “Ho bisogno dell’ossigeno per camminare in casa. Fumo da quando avevo 8 anni. È un prezzo alto da pagare”: lo sfogo del regista David Lynch

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che fosse un fumatore incallito lo sapeva tutta Hollywood, ma per il famoso78enne(ha diretto film cult come “Velluto blu” del 1986 e “Mulholland Drive” del 2001) le condizioni di salute iniziano a complicarsi per davvero. La diagnosi di enfisema polmonare risale al 2020, ma solo duefaha smesso con le sigarette: “Del restoda”, ha confessato al magazine People.“Una parte importante della mia vita è stata il- ha continuato – Amavo l’odore del tabacco, il sapore del tabacco. Amavo accendere sigarette. Faceva parte del mio essere pittore e. Ma ciò che semini è ciò che raccogli”.La situazione si è talmente complicata che il, oggi, haanchecammina in. Nel frattempo non perde occasione di mettere in guardia gli altri fumatori: “Nella mente di ogni fumatore c’è il fatto che è salutare, quindi stai letteralmente giocando col fuoco.