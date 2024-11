Ilgiorno.it - Germignaga, auto precipita nel fiume: i due ragazzi a bordo salvati da un giovane che si tuffa e li riporta a riva

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 16 novembre 2024 – L’fuori controllo a notte fonda, che prima abbatte una siepe e poi finisce come catapultata dentro ilche scorre a fianco della strada. Si può definire quasi un miracolo il fatto che i duedel veicolo hanno subito solo ferite lievi. Tutto accade intorno alle tre del mattino a, sulla statale 394. In macchina ci sono duedi vent’anni, con ogni probabilità reduci da una serata nei locali della zona. Il veicolo a un certo punto sbanda enel Margorabbia. Provvidenziale la presenza lungo la strada di un coetaneo in quel momento, nonostante l’ora, che osserva la scena. E non si limita a dare l’allarme, ma decide lui stesso d’intervenire. Intervento provvidenziale La temperatura è rigida, ci sono zero gradi, e il veicolo è semi sommerso.