Calciomercato.it - Firma a zero con la grande rivale: dalla Juve all’Inter, cambia tutto

Difensore forte ed esperto con il contratto in scadenza a giugno. Le ultime sul calciomercato di nerazzurri e bianconeriÈ sempre calciomercato e, in qualche modo, derby d’Italia. Inter controntus, ripartendo da Jonathan David e finendo con un altro calciatore straniero in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Un nome, un obiettivo difficile da raggiungere per entrambe., ora(LaPresse) – calciomercato.itParliamo di Jonathan Tah, uno dei pilastri del Bayer di Xabi Alonso che l’anno scorso ha dominato e stravinto la Bundesliga senza sconfitte. L’unica stagionale, e questo è un orgoglio per noi, è arrivata contro l’Atalanta in finale di Europa League.Ventinove anni a febbraio, Tah non rinnoverà il contratto che termina il 30 giugno.