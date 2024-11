Ilrestodelcarlino.it - Fac simile e guida al voto a Modena: come vota per le elezioni Regionali

, 16 novembre 2024 – Domenica e lunedì sono 141mila e 524 i cittadini modenesi chiamati are per lein Emilia Romagna. Di questi 68mila e 309 sono maschi e 73mila e 215 femmine. Possonore i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18esimo anno di età entro la data delle. In questa tornata elettorale, i diciottenni che voteranno aper la prima volta saranno 662 in totale, di cui 331 maschi e 331 femmine. I quattro candidati presidente Sono quattro i contendenti al ruolo di governatore dell’Emilia Romagna precedentemente svolto da Stefano Bonaccini. Nell’ordine dicompariranno sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, sono: Michele de Pascale, 39 anni, candidato del centrosinistra; Elena Ugolini, 65 anni, appoggiata dal centrodestra; Luca Teodori, 56 appena compiuti, sostenuto da ‘Lealtà, Coerenza, Verità’ e Federico Serra, 33 anni, di Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro.