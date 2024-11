Lanazione.it - Dogali, una palestra per troppi. L’Audax perde la partita a tavolino

"Il Comune non ha nessuna colpa per lanon disputata dall’under 17 delmercoledì scorso. Non accettiamo e non accetteremo mai forzature da parte di chi pensa di poter essere sopra le regole". Così l’assessore allo Sport Lara Benfatto interviene nella ennesima puntata della telenovela che riguarda le strutture sportive del territorio dopo la mancata disputa della gara tra le squadre under 17 di Audax e Ghezzano di mercoledì scorso alla. "I nostri uffici erano stati informati da tempo delladi mercoledì e questi avevano palesato alle difficoltà nell’organizzare il match il pomeriggio di un giorno infrasettimanale, quando allagli spazi sono già assegnati ad altre società. Come soluzione era stato quindi proposto aldi spostare mercoledì tutte le proprie attività dal palazzetto allae, al tempo stesso, di consentire alle altre società di spostare gli allenamenti da Carrara ad Avenza.