Che delusione vi abbiamo visti Grande Fratello Yulia e Giglio al buio e le critiche dei fan

Leggi su Caffeinamagazine.it

Continuano ad esserci polemiche al. Sono ore e giorni intensi, ma stavolta a finire sotto accusa non sono i soliti Lorenzo e Shaila, bensì. Anche loro stanno praticamente insieme, eppure il pubblico si è reso conto di qualche atteggiamento che proprio non sta piacendo. Ed è stata riportata una possibile verità che li inchioderebbe.Infatti, alè successo qualcosa di particolare tranelle ultime ore, ma non tutti hanno festeggiato questo avvenimento. I complimenti ci sono stati, ma a prevalere sono stati gli attacchi come confessato dal sito Gossip e Tv, che ha riportato un tweet eloquente che non lascia spazio ad altre interpretazioni.Leggi anche: “Fermi tutti, lo sta nascondendo”., fuori scoppia il caso: ancora quel nome, Lorenzonel mirino: perché non convinconoLa storia amorosa tranon ha conquistato il parere favorevole di tutto il pubblico del