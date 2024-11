Ilrestodelcarlino.it - Bologna svetta tra le grandi città: il 46% delle famiglie ha un mutuo

, 16 novembre 2024 – Quasi un bolognese su due vive in una famiglia con unattivo. Un record, o almeno quel 46% di cittadini indebitati lo è se confrontato con altremetropolitane italiane. Il dato è contenuto nella nuova ricerca Changes Unipol che ha fotografato lo stato di salutefinanze dei bolognesi – ma non solo – alla luce ancheultime annate contraddistinte prima da un forte rialzo dei tassi d’interesse dei mutui e ora da una loro (lenta) discesa. Changes Unipol, elaborata da Ipsos – 1720 interviste sottoposte a un campione rappresentativo di individui tra i 16 e i 74 anni residenti nelle principali aree metropolitane del Paese – , ha così rilevato le reazioni e le opinioni degli italiani in merito alla riduzione dei tassi di interesse avviata lo scorso giugno dalla Banca Centrale Europea e proseguita nei mesi di settembre e ottobre 2024.