Biccy.it - Anticipazioni di Uomini e Donne: volano stracci e scatta una querela

Tra la lite di Tina e Gemma e la minaccia della Galgani di abbandonare il programma, le nuovedisono davvero friccicarelle. Come se non bastasse lo show della Galgani, in studio si è anche parlato di una, che poi ha fatto scoppiare un’altra lite. Ma per capirci qualcosa dobbiamo andare per gradi.Due settimane fa Barbara De Santi ha scoperto in studio che Vincenzo, il cavaliere al quale si era avvicinata, in realtà aveva iniziato a provare qualcosa per un’altra donna, Ilaria. Barbara dopo aver saputo tutto è sbottata contro la rivale: “Lei è leggera? Io ti do fastidio? Non ti fa fastidio lei che è passata da un letto all’altro e ti do fastidio io?“. In studio è calato il gelo e Maria De Filippi è subito intervenuta: “Ma Barbara. Non è vero“.Barbara: “Vincenzo, ti piace Ilaria che salta da un letto all’altro”.