Alle Gallerie d’Italia tra le opere di Sir William e Lady Hamilton | un concerto su Emanuele Barbella

Domenica 17 novembre, la Fondazione Pietà de’ Turchini e le Grie– Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, presentanoore 12.00 negli spazi museali di Via Toledo 177, ila ingresso gratuito “Attraversando lediSonate, Duo, Trii e Divertimenti a mandolino e basso”, in occasione della mostra Sirpresso le Grie– Napoli e per il ciclo Il salotto musicale di Casa. Interpreti musicali Ugo Orlandi, Raffaele Esposito, e Luisella Conter, rispettivamente al mandolino, al mandolone e alla chitarra. Un talentuoso e raffinato trio che proporrà all’ascolto un viaggio attraverso le affascinanti invenzioni sonore di, stravagante artista napoletano del XVII secolo che ebbe molto seguito nella cultura anglosassone.