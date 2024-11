Al Mancini 1430 ingresso gratuito con tanti assenti per infortunio | largo ai giovani Fano oggi con il Marotta Moroso Spendolini ridisegna la squadra

Sport.quotidiano.net - Al "Mancini» (14,30 ingresso gratuito) con tanti assenti per infortunio: largo ai giovani. Fano oggi con il Marotta Moroso. Spendolini ridisegna la squadra

Sarà unCalcio ancor più giovane dei precedenti quello chepomeriggio al "" (ore 14,30,) affronterà ilMaroso Mondolfo nel secondo impegno casalingo consecutivo valevole per la settima giornata del campionato di Terza categoria. "Viste le tante assenza – ha detto mister– daremo maggiore spazio ai". Il centravanti Gueye è ancora in Senegal per problemi famigliari e dovrebbe tornare, se va bene, dopo il 20 novembre. Il centrocampista Niang si è sottoposto ad una ecografia fermo. Il fantasista Palazzi ha un’infiammazione al ginocchio che sembra rientrata, ma probabilmente misterpreferirà non rischiarlo subito. Chi invece sicuramente vedrà la partita dalla tribuna è Patrignani che colpito da febbre non si è completamente rimesso, stessa cosa per l’attaccante Apezteguia che ha accusato uno stiramento.