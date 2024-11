.com - Windtre business sale a bordo della mobilità sostenibile

Roma, 15 novembre 2024 –supporta lae diventa partner tecnologico del nuovo progetto taxistartup MAXI MOBILITY, che rivoluziona il trasporto urbano attraverso un modello innovativo e rispettoso dell’ambiente.mette a disposizione, per i tassisti e per i passeggeri, la connettività adei taxi con sim dati abbinate all’offerta Super Giga e una sim voce e dati per il taxi driver, con offerta Super Unlimited che include minuti e Giga illimitati e il servizio di MDM, Mobile Device Management, per la sicurezza dei dispositivi e dei dati veicolati su di essi.Il pacchetto di MAXI MOBILITY offre ai possessori di licenza taxi un servizio completo che, con un unico canone, comprende il noleggio di auto elettriche e i costi di gestione quali l’utilizzo e la manutenzionevettura, la copertura assicurativa e il cambio gomme.