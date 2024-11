Lortica.it - Tentano di rubare condotti in rame: tre denunciati

Leggi su Lortica.it

Nella notte scorsa, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cortona hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo tre persone, tutte residenti nella Val di Chiana aretina e con precedenti di polizia, per tentato furto.L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al 112, che ha permesso ai militari di sorprendere i tre individui in flagranza di reato mentre smontavano un condotto indi oltre quattro metri di lunghezza e otto centimetri di diametro da un complesso residenziale. Il condotto, smontato e nascosto in un appartamento non occupato, è stato immediatamente recuperato.Durante le perquisizioni personali e veicolari, i Carabinieri hanno trovato un ulteriore supporto in, ritenuto anch’esso provento di furto, nascosto nel vano portaoggetti di uno dei veicoli utilizzati.