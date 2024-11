Bergamonews.it - Storie d’impresa sul grande schermo: la premiazione del miglior corporate movie al MADE Film Festival

Bergamo. Nel panorama economico italiano, in cui la competitività e l’innovazione si intrecciano con la tradizione, cresce l’importanza dello storytelling aziendale come strumento per comunicare non solo i prodotti e i servizi, ma anche i valori e le visioni delle imprese. La culturaè il filo rosso che lega le realtà aziendali italiane, conferendo autenticità e valore distintivo ai brand. Ideato dalla Camera di Commercio di Bergamo,, in corso in questi giorni a Daste Bergamo, si configura come una piattaforma ideale per osservare come le aziende raccontino se stesse e la loro evoluzione attraverso il linguaggio dell’audiovisivo, talk e occasioni di networking.Venti sono iche raccontano la cultura del “saper fare” che concorrono al premios, selezionati su oltre cento candidature provenienti da aziende, istituzioni e creativi italiani e internazionali (circa l’8% delle produzioni).