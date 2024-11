Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 15 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

15, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Motomondiale in primo piano. Ultimo week end del campionato a Barcellona, in una sede diversa da quella originaria. La tempesta DANA ha avuto e sta avendo delle conseguenze di non poco conto in territorio iberico e farne le spese è stata in particolare la città di Valencia. Per questo si è dovuto cambiare lo schedule in calendario. Il duello in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin sarà tra i temi del fine-settmana.Oltre a questo fari puntati sulle ATP Finals di Torino con i match che concluderanno il gruppo “John Newcombe“, con in lizza per la qualificazione alle semifinali tutti e quattro i tennisti, ovvero il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.