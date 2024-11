Biccy.it - Skyler Samuels parla di bullismo sul set di Scream Queens

A quanto pare proprio come sul set di Buffy L’Ammazzavampiri o Glee, anche in quello dinon si respirava una bella aria. Nei giorni scorsi Keke Palmer ha dichiarato che mentre cercava di sedare una lite, una sua collega le avrebbe rivolto un commento razzista ed ha anche rivelato di essere stata bacchettata dal famoso regista Ryan Murphy. Molti hanno dimostrato solidarietà a Keke, tanti altri però sui social l’hanno accusata di aver esagerato e tirato in ballo a sproposito il razzismo. Per queste ragioni in supporto a Keke è arrivata una sua collega,.Proprio come la Palmer, ancheha recitato ine anche lei ha dichiarato che non è stato facile lavorare a quella serie. L’attrice si è spinta oltre e su Instagram ha dichiarato che Keke l’avrebbe difesa ad alcuni bulli che erano presenti alle riprese di