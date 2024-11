Ilgiorno.it - Saltrio: Roberto Curletto, 76 anni, travolto e ucciso da un’auto a Cervia. Il “sacrificio” per salvare la vita alla moglie

(Varese), 15 novembre 2024 – Domani alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, a, i funerali di, 76, morto in ospedale a Cesena, martedì, dopo quattro giorni di agonia. L’anziano si trovava aper le cure termali con la, una vacanza serena fino a venerdì 8 novembre, quando è stato investito,guida un 74enne, che ha perso il controllo dell’auto travolgendolo. L’anziana coppia stava passeggiando lungo una ciclopedonale,si è accorto del pericolo imminente, di quell’auto fuori controllo, il suo unico pensiero in quel momento è andato: non ha esitato un istante e, con un gesto coraggioso, l’ha spinta allontanandola dtraiettoria dell’auto, mettendola in salvo. Un volo di trenta metri L’anziano invece è stato, un impatto violento che l’ha sbalzato a 30 metri di distanza.