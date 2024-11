Liberoquotidiano.it - Restauro Abbazia Chiaravalle, ecco il nuovo progetto di Fondazione Grana Padano e comunità monastica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 15 nov.(Adnkronos) - Un appello per ildell'digrazie all'art bonus. E' quello che proviene dalla Sala Brigida di Palazzo Marino dove oggi è stato presentato unpromosso dallaAts e dalla. Si chiama Intrecci e attraverso il fundraising intende dar vita a un gruppo di sostenitori privati con lo scopo di conservare e salvaguardare l'die finanziare i più urgenti interventi di. Obiettivo: il recupero della copertura della chiesale che necessita di interventi, resi ancora più impellenti dalle recenti violente precipitazioni che hanno accentuato le infiltrazioni e rischiano di interessare le strutture portanti e l'intero apparato decorativo. Per i lavori più urgenti servono 550mila euro e lo strumento dell'Art bonus permette a imprese, individui ed enti non commerciali di beneficiare di un importante credito d'imposta, pari al 65% dell'importo donato.