Gaeta.it - Protesta nazionale del settore sanitario: medici e infermieri incrociano le braccia in tutta Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 20 novembre si svolgerà unache coinvolgerà migliaia di operatori sanitari in, cone dirigenti sanitari che incroceranno le. Lo sciopero si preannuncia come un evento di grande portata, a causa delle diverse problematiche che ilsta affrontando. I sindacati che hanno proclamato l’astensione dal lavoro, tra cui Anaao, Cimo e Nursing Up, intendono far sentire la loro voce su tematiche cruciali che riguardano il futuro della sanità pubblica nel paese.Motivi dello scioperoI sindacati hanno delineato chiaramente le ragioni alla base di questo sciopero, mirato a ottenere il giusto riconoscimento per il lavoro degli operatori sanitari. Non si tratta solo di compensi economici, ma anche di una questione di dignità professionale all’interno di un sistemache mostra segni di degrado.