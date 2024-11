Quotidiano.net - Pompei introduce il numero chiuso al parco archeologico

mette al bando il turismo di massa e istituisce il numero chiuso all'interno del famoso parco archeologico. Dove gli ingressi giornalieri non potranno superare quota 20mila. Nel periodo di maggiore afflusso (dal primo aprile al 31 ottobre), poi, saranno anche previste specifiche limitazioni a seconda delle fasce orarie: dalle 9 alle 12 massimo 15mila ingressi; altri 5mila da mezzogiorno alle 17.30. "Pompei non può essere associata al turismo di massa, ma deve avere come obiettivo quello della qualità" sottolinea Gabriel Zuchtriegel, dal 2021 direttore degli scavi.