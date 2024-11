Pattinaggio di figura Finlandia Trophy | Naki Gutmann show è 2 nello short Ghilardi Ambrosini brillano tra le coppie

Leggi su Sportface.it

Il Grand Prix ISU diartistico si avvicina alle fasi finali, in programma a inizio dicembre a Grenoble in Francia, e questo fine settimana si disputa a Helsinki il, penultima prova di qualificazione alla più importante gara di questa fase della stagione. I primi a scendere sul ghiaccio venerdì pomeriggio sono stati gli atleti impegnati nel singolo maschile, tra cui anche il nostro Daniel Grassl, che dopo la splendida medaglia d’argento ottenuta la settimana scorsa a Tokyo è volato inper competere nella sua seconda prova del Grand Prix e tentare di strappare il lasciapassare per Grenoble. Purtroppo per lui, però, il suoprogram non è stato impeccabile: la caduta sulla combinazione con il triplo lutz gli è costata diversi punti relegandolo in sesta posizione ma soprattutto a più di sette punti dal podio.