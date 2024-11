Liberoquotidiano.it - Olaf Scholz telefona a Putin: un tragico blitz. Preso "a schiaffoni" dallo Zar e da Zelensky

Prendeda tutti,. Nei giorni più difficili, con la crisi di governo che ha travolto lui e i socialdemocratici, il cancelliere (uscente) della Germania prova ila sorpresa con unata a Vladimir, per tentare di rivestire il ruolo di mediatore sulla guerra in Ucraina in uno scenario che complice l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca sta cambiando radicalmente. Purtroppo per lui, però, sia la risposta del presidente russo dall'altra parte della cornetta sia la reazione del presidente ucraino Volodymyrsono state letteralmente raggelanti. Dopo due mesi di schermaglie, mezzi annunci e smentite, il "contatto"c'è stato davvero. I resoconti ufficiali parlano di uno scambio di opinioni duro e "franco" (versione Cremlino) che di fatto non lascia spazio ad alcun ottimismo.