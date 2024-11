Nerdpool.it - Nerdpool incontra Scott Snyder

Uno degli ospiti più importanti di Lucca Comics & Games 2024 è stato sicuramente. L’autore americano, architetto del rilancio di Batman nell’era New 52 e della nuova linea DC Absolute, era ospite di Star Comics e SaldaPress, case editrici per cui presentava opere differenti e singolari. Grazie proprio a Star Comics, abbiamo avuto la possibilità di fare una breve intervista con lui, nella quale abbiamo parlato del suo lavoro. Di seguito, le sue parole.Siamo qui con, benvenuto su.itGrazie mille.Sei uno degli autori di comics più prolifici e rispettati nel panorama attuale. Puoi dirci com’è iniziata la tua carriera?Ho sempre desiderato essere un autore e un artista di fumetti, sin da quando ero giovane. Avevo un portfolio di disegni un po’ bruttini che portavo con me alle fiere del fumetto per mostrarlo alle persone, ma non ero molto bravo.