Spazionapoli.it - Napoli, svelato il segreto di McTominay: è successo in conferenza

Leggi su Spazionapoli.it

La sosta delle nazionali sta permettendo ai tifosi di scoprire i propri idoli sotto altre vesti,ildi.Scottnon ha bisogno di presentazioni, l’impatto sul campionato di Serie A è stato clamoroso per lui. Lo scozzese è oramai già considerato da molti il centrocampista più forte della Serie A.Il calciatore ex Manchester United ha fatto breccia nel cuore dei tifosi partenopei, il suo goal a San Siro contro l’Inter ha fatto urlare di gioia tutta. Amato anche in Scozia, basti pensare alle parole del suo commissario tecnico.“Entrare subito in Serie A non è sempre facile, è un grande giocatore”, il CT scozzese pazzo diIl calciatore è stato posizionato da Conte anche sulla trequarti, a svariare. In quel ruolo ha fatto molto bene ma ha mostrato di essere anche abile nel box to box e in passato ha disputato anche gare da mediano.