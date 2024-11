.com - Mufasa: Il Re Leone, conferenza col regista Barry Jenkins e i doppiatori tra cui Luca Marinelli ed Elodie

Leggi su .com

Ladi presentazione dei primi 40 minuti di: Il Re, prequel dell’amatissimo 32º classico Disney con ilpremio Oscare il cast diitaliani tra cuied40 minuti di proiezione hanno rappresentato l’antipasto di: Il Re, atteso prequel del 32° classico Disney che 5 anni fa era arrivato in sala tramite il live action di Jon Favreau, mentre ora porta la firma del premio Oscar(Moonlight, Se la strada potesse parlare). La storia ci porta nella vita di un giovanissimo, strappato ai propri genitori naturali da un fiume in piena per finire nel branco governato da Obasi e dalla sua compagna Eshe, genitori del piccolo Taka. È proprio con quest’ultimo (che in futuro diventerà Scar) che il nostro protagonista intraprenderà un’avventura alla ricerca della propria identità e della sua famiglia, ma lungo il cammino dovranno vedersela con lo spietato Kiros.