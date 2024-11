Butac.it - L’incidente con la Tesla e le portiere bloccate

Tutte le testate italiane stanno riportando una notizia che arriva dal Canada, ad esempio titola Il Fatto Quotidiano:Fanno un incidente, la loroprende fuoco e lerestano: morti quattro ragazziAffariItaliani:, trappola di fuoco: l’auto si incendia e le porte restano. Quattro ragazzi bruciati viviFanpage:si schianta e prende fuoco, lerestano: 4 ragazzi morti carbonizzati in CanadaIl leitmotiv è sempre il solito: la demonizzazione dell’auto elettrica. Curioso che ascoltando delle autorità di Toronto non venga posto alcun accento sulle, ma sul fatto che l’auto andava ad alta velocità, il guidatore ha perso il controllo, sbattuto contro il guardrail e successivamente contro un pilone di cemento. L’auto, come è possibile vedere dalle immagini dei TG canadesi ne è uscita decisamente malconcia e accartocciata:La fonte che riferisce che lenon si aprivano è Rick Harper, un passante che è stato in grado di sfondare il vetro dell’auto e salvare la quinta passeggera, una ragazza di 25 anni.