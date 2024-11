Lanazione.it - Licenziati con un’email: per 33 operai l’avviso arriva via Pec, scatta lo sciopero

San Giovanni Valdarno, 15 novembre 2024 – ??????Abb E-Mobility annuncia la procedura di licenziamento collettivo per 33 dipendenti a tempo indeterminato. È quanto avvenuto giovedì pomeriggio, avendo comunicato la decisione alle sigle sindacali attraverso una letterata via Pec. Lo spettro della crisi continua ad aggirarsi per il Valdarno. Oltre al comparto moda, soffre anche il colosso della green economy che nel 2022 aveva inaugurato il suo nuovo stabilimento a San Giovanni, dopo la cessione della produzione di inverter a Fimer — altra vertenza aperta. Lo scorso anno l’azienda non rinnovò i contratti in somministrazione, adesso ha deciso di sfoltire sui fissi. La decisione era stata preannunciata la settimana scorsa ai lavoratori nell’assemblea di giovedì 7 novembre. “Le organizzazioni sindacali in forma unitaria — hanno spiegato Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil in una nota — respingono l’iniziativa dell’azienda che in maniera arbitraria e unilaterale si avvia verso un percorso di licenziamento invece che ricorrere agli strumenti previsti dalla normativa italiana”, come ad esempio gli ammortizzatori sociali.