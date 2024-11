Libano colpita la palestra della base italiana di Unifil L’ira del ministro Tajani |  Inaccettabile

Leggi su Open.online

Sarebbe una granata calibro 155 – a quanto si apprende – quella caduta e non esplosa sullaa Shama, in. Un proiettile che, in caso di esplosione, avrebbe potuto provocare vittime. Gli artificieri lavorano alla messa in sicurezza dell’ordigno, mentre l’ipotesi sulla dinamica converge per ora sull’errore. La granata era probabilmente diretta verso un obiettivo più a nord, ma per ragioni da accertare è caduta prima colpendo la. Ildegli Esteri Antonioha avuto un primo contatto telefonico con il collega israeliano, Gideon Saar. Ha innanzitutto reiterato le richieste di garantire la sicurezza dei militari impegnati nella missione Onu ine l’inaccettabilità dei recenti attacchi, incluso quello di oggi. Saar ha garantito un’immediata inchiesta sull’accaduto.