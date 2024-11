Ilrestodelcarlino.it - La svolta del patron Romano Amadei: "Vendere? Qualche approccio c’è.... Non sono eterno e penso al futuro"

.? "Beh ma non avete nessun altro da sentire voi altri?". Classica risata divertita di. È un po’ che non parla, noi e i tifosi ci tenevamo a sapere come va. "Qualcosa può andare bene e qualcos’altro meno bene, ma di solito quando le cose vanno male non è il caso di dirlo, no? Comunque, andiamo con l’interrogatorio.". Togliamoci il dente: ultimamente i rumors dicono che lei si sia stancato e che stia provando ala Reggiana. "Le chiacchiere non mi meravigliano, se non si parla di calcio ormai non si affrontano neanche più i problemi della politica e quindi non resta la società. Ad ogni modo, seriamente dico questo: nella vita non si può durare fino a cent’anni. Anche se punto ad aggiungere sempre un anno in più (ne ha 85, ndr) e non voglio certo morire, so bene di non essereo immortale.