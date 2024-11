Notizie.com - La stanchezza rende aggressivi: perché accade e il segreto per calmarsi

Laaddormenta parte del cervello e ci, la scoperta arriva dalla Scuola Itm di Lucca in collaborazione con l’Università di Firenze.Una svolta che potrebbe far diminuire radicalmente le aggressioni nel mondo o semplicemente indicare una vita per pre decisioni consapevoli.si addormenta il cervello (Notizie.com)Pietro Pietrini, professore ordinario di biochimica e biologia molecorale all’IMT Scuola alti studi di Lucca nonché medico chirurgo, ha parlato della ricerca a Notizie.com effettuata col suo team nel Molecular Mind Lab dell’istituto, pubblicata dalla rivista dell’mia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. Lo studio punta a scoprire il funzionamento del “sonno locale: ma che si intende quando una parte del cervello che si addormenta? “Il sonno localizzato è la comparsa di onde lente, simil-sonno, le stesse del sonno lento, che compaiono in alcune zone del cervello, con l’individuo fenotipicamente sveglio“, spiega lo specialista.