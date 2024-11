La prima conferenza stampa di Ranieri | Il fato ha voluto che tornassi a casa

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 15 novembre 2024 – ” Solo in due casi sarei potuto tornare in panchina: o per la Roma o per il Cagliari. Ilhache”: con queste parole è iniziata ufficialmente la terza avventura di Claudiocome allenatore della Roma. Il 73enne tecnico testaccino si presenta in, pronto a prendere le redini della squadra dopo l’esonero di Ivan Juric., che lo scorso anno aveva annunciato il ritiro, ha firmato un contratto fino al prossimo giugno: “Io avevo smesso di allenare. E non lo dico per dire, ma ho avuto più richieste in questi mesi che quando ho vinto con il Leicester, ma ho detto sempre di no. Solo in due casi sarei potuto tornare in panchina: o per la Roma o per il Cagliari. Ilhachein panchina e poi come dirigente”.