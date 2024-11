Anteprima24.it - La Catillo si aggiudica il derby con la Samnium: quinta vittoria di fila per le cinghialesse

Tempo di lettura: 2 minutiLaSrl Cestistica Benevento siilcittadino contro laBasket, spuntandola in un finale al cardiopalma. Le due squadre si danno vera battaglia sul parquet, con il risultato che resta in bilico sino alla sirena finale. Ilcomincia su ritmi abbastanza sostenuti e a dare il primo strappo è la, che si porta sul 5-9 a 4?, costringendo coach De Martino alla sospensione. Lasi sblocca e riesce a colmare il gap, trascinata dalla coppia Saccomanno-Manganiello. 11-13 il primo parziale. Nel secondo quarto, leriescono a trovare il vantaggio, ma le avversarie rispondono colpo su colpo. Le due squadre, quindi, giocano punto a punto per molti minuti, regalando spettacolo sul parquet del Pala Miwa. La Cestistica tenta l’allungo con Zambottoli e Saccomanno, che realizza il canestro del +5, ma la, dopo il timeout, riesce a ridurre il distacco.