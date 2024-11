Donnaup.it - La Birra: può fare bene per colesterolo e pressione alta, incredibile!

Come alcolico, la birra è più sostanziosa delle altre bevande dello stesso tipo. Inoltre, consumata in maniera moderata, può aiutare a proteggere il cuore e a tenere sotto controllo la glicemia. Secondo alcuni può anche prevenire i calcoli renali e abbassare il colesterolo cattivo (LDL). Si ritiene anche che possa rafforzare le ossa e contribuire a ridurre lo stress ossidativo. C'è anche chi pensa che possa aiutare a migliorare la memoria e in generale le funzioni cognitive. Tutto questo per via delle sostanze che contiene. Per esempio i flavonoidi dell'orzo e del luppolo, che sono dei buoni antiossidanti. È anche ricca di proteine e vitamina B, nonché di ferro e calcio.