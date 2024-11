Lopinionista.it - Iniziative contro riforma Salvini del Codice della Strada: presidio a Roma, poi in altre città

– Domenica 17 novembre, Giornata Mondiale in memoria delle Vittime sulla, si terrà unladel, presentata al parlamento dal ministro delle Infrastrutture Matteo. L’iniziativa è prevista alle 10:30 in via San Nicola de’ Cesarini. Flash mob si terranno in diverseitaliane nei giorni successivi, a Genova, Torino, Melegnano (Milano), Treviso, Codropio (Udine), Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Pesaro, Jesi (Ancona), Perugia,, Napoli, Caserta, Bari e.Lesono organizzate dalle associazioni italiane dei familiari delle vittime sulla, le associazioni ambientaliste e per la mobilità sostenibile e i sindacati. La prossima settimana è previsto il voto finale al Senato sulladel, bollato come “strage” dalle associazioni dei famigliari delle vittime, che lamentano che nessuna delle loro richieste è stata accolta.