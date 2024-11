Gaeta.it - Incidente stradale sulla SP 460 di Ceresole: due feriti e intervento tempestivo dei soccorsi

Nel tardo pomeriggio di giovedì 14 novembre, und'auto ha destato preoccupazione lungo la strada SP 460 di, tra Salassa e Valperga. I fatti si sono verificati poco prima delle sei di sera, nella località Quassasco, dove una Renault Kangoo è uscita di strada in un tratto rettilineo nei pressi del bocciodromo di Salassa. Sebbene la situazione abbia sollevato un certo allarmismo, le conseguenze per i coinvolti sono state minime grazie alla pronta reazione deie delle forze dell'ordine.Dinamica dell'Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della monovolume Renault Kangoo ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato questo sbandamento, ma l'auto è finita nel prato adiacente alla carreggiata, ribaltandosi.