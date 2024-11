Il fantoccio bruciato di Valditara l’asino Bernini gli scontri | il No Meloni Day degli studenti di tutta Italia – I video

Leggi su Open.online

Dalin piazza con il volto del ministro dell’Istruzioneai cartelli insanguinati con gli esponenti del governo, fino aglicon la polizia che a Torino ha portato 15 agenti in pronto soccorso. Si sono riempite, oggi 15 novembre, le piazze dicon una vasta ondata di manifestazioni studentesche contro le politiche del governo, segnate da tensioni e atti simbolici che hanno acceso il dibattito pubblico. Torino, Milano, Bologna, Roma e altre città hanno visto sfilare migliaia di giovani, uniti nel dissenso verso politiche definite «oppressive e discriminatorie».Tensioni a Torino: 15 poliziotti in pronto soccorsoA Torino, il corteo studentesco ha raggiunto momenti di alta tensione, soprattutto davanti alla Prefettura in piazza Castello. I manifestanti, nel tentativo di avvicinarsi al portone dell’edificio, si sono scontrati con il cordone di sicurezza delle forze dell’ordine.