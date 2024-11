Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un cancro al cervello”: Sophie Kinsella a Verissimo per parlare della sua terribile malattia

Silvia Toffanin ha messo a segno una intervista delicata quanto importante alla scrittrice inglese. L’autrice di trentatré best seller venduti in tutto il mondo, che nel suo ultimo romanzo “Cosa si prova”, parlasua esperienza con ilsi confesserà nel salotto di ““. La notizia era stata data dallastessa lo scorso aprile.“Era da tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo. – aveva scrittosui social – Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma diaggressivo al(.) Mi sono sottoposta alle cure dell’eccellente team dell’University College Hospital di Londra e ho subito un intervento chirurgico con successo e successiva radioterapia e chemioterapia, ancora in corso.