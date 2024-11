Helena e Lorenzo fuori… Grande Fratello Amanda lo lo rivela | ecco il segreto della coppia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nonostante siano passati già due mesi di reclusione forzata, ora alvengono fuori gli altarini. Unche vede protagonistiSpolverato edPrestes che se finora era solo un sospetto ora sta diventando sempre più certezza grazie adLecciso. Un passo indieto. Già nella giornata di mercoledì il modello, confidandosi in giardino con Giglio, aveva lanciato l’amo.Al coinquilino ha chiesto vagamente se sapesse qualcosa su lui ed: “Ma tu sai di me e lei? Parlo del fuori“. Giglio ha risposto di no e in molti a quel punto hanno subito ipotizzato che lui e la mobrasiliana si conoscessero già prima di entrare nella casa del.Leggi anche: “Nooo, pazzesco!”., colpo di scena Javier. Mariavittoria a bocca aperta: dopo Shaila c’è leiGF,Lecciso smascheraedEdche poche ore dopo nella cosa si inserisceLecciso.