Gaeta.it - Gualtieri invia lettera per potenziare lo smart working a Roma in attesa del Giubileo

Facebook WhatsAppTwitter Il commissario straordinario Robertoha preso l’iniziativa di contattare le amministrazioni pubbliche e gli enti centrali dicon l’obiettivo dil’uso del lavoro da remoto, in un periodo contraddistinto da una crescente congestione del traffico. Questa misura è intesa a fornire una risposta alle difficoltà di mobilità che la capitale sta vivendo, specialmente in vista delle imminenti celebrazioni giubilari, momento in cui molti cantieri e lavori di manutenzione nel settore del trasporto pubblico saranno conclusi.La richiesta diloNellata,sottolinea l’importanza di implementare loper ridurre l’intensità del traffico veicolare a. Il commissario ha evidenziato come questa misura possa alleviare i disagi che cittadini, lavoratori e attività produttive stanno affrontando a causa della circolazione stradale congestionata.