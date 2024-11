Terzotemponapoli.com - Gravina: Taranto, Solidarietà per il Campo di Calcio di Tamburi

: Un evento simbolico per la comunità diIl 19 novembre, alle ore 15, il presidente della Figc, Gabriele, sarà accompagnato da Claudia Conte, segretaria generale della Lega italiana per i diritti dell’uomo, e da Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Soleterre, in una visita aldidella Parrocchia SS. Angeli Custodi nel quartieredi. Questo luogo è stato recentemente colpito da un episodio di vandalismo, che ha danneggiato la struttura e suscitato preoccupazione tra la popolazione locale.: Il messaggio di inclusione e benessereIl presidenteha sottolineato l’importanza della missione della Figc, che mira a sviluppare ilcome strumento di benessere fisico e mentale, in particolare tra i giovani. La sua presenza aè parte di un impegno più ampio a favore dell’inclusione sociale.