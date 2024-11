Quotidiano.net - Giorgio Lanciotti, sul Gran Sasso si mobilita il popolo della montagna

Prati di Tivo (Teramo), 15 novembre 2024 - Il “” non si arrende. Per cercare, 35 anni, imprenditore a Scerne di Pineto (Teramo), scomparso il 21 settembre a Prati di Tivo, si torna sul, in questo fine settimana. Un gesto d’amicizia e di generosità. Un’altra spedizione di volontari, di persone che non si arrendono. Come quelle che in queste settimane hanno scandagliato le vette dietro la guida esperta di Pasquale Iannetti. Il meteo si è dimostrato clemente, si sfrutterà anche questo fine settimana per provare a districare un mistero iniziato ormai quasi due mesi fa., si muove il “” "Ilè speciale, è unito da un filo sottile ed invisibile ma più forte di una corda”. Così scrive Iannetti, guida alpina con l’esperienza di una vita, la Cassandra di Rigopiano, nel ringraziare le persone che hanno regalato tempo, energie e cuore per le ricerche.