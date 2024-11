Lanazione.it - Gioco d’azzardo. Un progetto rivolto ai giovani

Leggi su Lanazione.it

Prende il via domani ilPropagazioni 2024, 4 workshop dedicati assimi. Inquadrato nell’ambito delle azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze "Non per azzardo ma per vita", promosso dall’azienda Usl Toscana sud est, il"I Cantieri dele della Creatività" della zona Distretto Valdichiana Aretina, ha appunto generato "Propagazioni", unaffidato al consorzio Chora e realizzato dalla divisione Toscana della Cooperativa Sociale Polis. "Una proposta originale dei– confermano gli organizzatori - che insiste sulla necessità di interrompere quella ‘stazionarietà’ che spesso porta, anche per mancanza (reale o percepita) di alternative, a riempire il tempo con sostanze, comportamenti, persone più o meno tossiche. Siamo convinti in particolare che le arti posseggano una forza propulsiva che possa nutrire ogni individuo.