Gemini, l'intelligenza artificiale di Google arriva sugli iPhone

ha recentemente lanciato la sua appper, un passo significativo che amplia le possibilità di interazione con l'intelligenza. Questa nuova applicazione, disponibile gratuitamente sull'App Store, offre agli utenti un modo innovativo per interagire con la tecnologia AI di, migliorando l'apprendimento, la creatività e la produttività. Caratteristiche principali dell'appL'appsi distingue per diverse funzionalità che promettono di trasformare il modo in cui gli utenti utilizzano l'intelligenza: Conversazioni naturali conLive: gli utenti possono dialogare conin modo fluido, ponendo domande e cambiando argomento in tempo reale. Questo è particolarmente utile per chi desidera prepararsi per colloqui o semplicemente esplorare nuove idee.