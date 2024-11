Lanazione.it - Galcianese e Cgfs organizzano un incontro per promuovere la parità di genere

Prato, 15 novembre 2024 - Una serata per parlare didinel mondo dello sport. A promuoverla è la società calcistica, che dà continuità al proprio percorso di iniziative sul territorio legate a sport e sociale. L'appuntamento è al campo sportivo Conti per lunedì 25 novembre, ore 21. L'evento dal titolo 'Allenati a cambiare: lo sport che spezza gli stereotipi e il silenzio' è organizzato in collaborazione col Centro Giovanile di Formazione Sportiva e vedrà la partecipazione di Cristina Agostinelli, responsabile progetti europei, e Daniela Pecchioli, referente Centro Studi. Fra i relatori anche le calciatrici della squadra femminile dellaed esponenti del mondo istituzionale. La data scelta dallanon è casuale: il 25 novembre è infatti la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.