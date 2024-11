Lanazione.it - Firenze, spaccata in San Jacopino: è la decima in dieci giorni

, 16 novembre 2024 - Ancora un colpo nella notte. Di mira di nuovo il quartiere di San. Dopo i furti degli ultimialla Pasticceria Le Delizie, alla pizzeria La Tortuga e al Bar Garden, nel mirino dei malviventi è finito Alex Burger di via Bellini. "Siamo senza tregua, un assedio. È lain. Non si può più andare avanti così”. Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi di Sanè una furia. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 novembre. Dopo aver infranto la porta a vetri, i ladri hanno svuotato la cassa portando via circa settanta euro. "Stanotte i ladri hanno nuovamente colpito – commenta Gianfaldoni –. Sono entrati e hanno razziato tutto. È un continuo”. Per il quartiere, un nuovo danno. “Siamo presi di mira – sentenzia il presidente del comitato – oggi manderemo una nuova pec alla prefettura.