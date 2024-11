Primacampania.it - “Festa della donazione” con i protagonisti di oggi e di ieri dell’associazione MIR ODV per i minori

SANT’ANASTASIA – E’ tutto pronto per la “”: 12 mila euro saranno versati nelle casseMir Odv per finanziare le attività a favore deidisagiati di Sant’Anastasia. Grazie al buon cuore dei benefattoriculturale “Gruppo Giovani Contrada Guadagni”, anche quest’anno il campo scuola al mare si farà per la gioia di bambini e adolescenti. Ma altre attività ricreative e culturali sono in programma.L’evento si svolgerà domani, sabato 16 novembre, alle ore 16:00, nei Giardini di Villa Giulia. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il buon cuore dei coniugi Giulia e Salvatore Leonessa, che hanno messo a disposizione la location più ambita di Sant’Anastasia – I Giardini di Villa Giulia – che ora sono gestiti dal figlio Andrea Leonessa con rinnovato successo e creatività.