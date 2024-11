Ilveggente.it - È il giorno di Tyson vs Paul: orario esatto e diretta streaming

si sfideranno oggi sul ring dell’At&T Stadium di Arlington.Da una parte ci sarà una leggenda. Dall’altra, un campione emergente. Due pianeti diametralmente opposti che si scontreranno sul ring e che assicureranno talmente tante di quelle scintille da farne un’autentica scorpacciata. Non si sorprende affatto, insomma, che il match tra Mikee Jakesia già stato bollato come l’evento dell’anno. Come l’appuntamento più imperdibile del 2024.È ildivs(LaPresse) – Ilveggente.itI due pugili infiammeranno il ring dell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, nella giornata di oggi, 15 novembre. L’incontro avrà inizio quando nel Bel Paese saranno le 4 del mattino, ma Netflix, ben consapevole della portata e dell’impatto dell’evento, ha organizzato unacoi fiocchi.