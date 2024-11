Movieplayer.it - Demi Moore: la star di The Substance accusa un produttore di averle scatenato un disturbo alimentare

L'attrice ha confessato di aver sviluppato dei problemi di salute a causa di una persona dell'industria cinematografica. Dagli anni '80 in poi,è una delledel cinema e della tv più note al mondo, protagonista in ruoli conosciuti da milioni di spettatori come quelli in Ghost - Fantasma, Striptease fino all'ultimo grande successo, The. Nonostante la gloria e i riflettori, l'attrice ha spesso lottato con l'altra faccia della medaglia. In una recente intervista con il magazine Elle,ha confessato di aver subito dei commenti crudeli da unche ne minarono l'autostima e la salute. Un episodio che accadde quando l'attrice era ancora all'inizio della sua carriera e che la segnò .