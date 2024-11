Agi.it - Dal vintage al digitale: il collezionismo è una passione per il 60% degli italiani

AGI -, amanti del. La ricerca dell'oggetto raro, il piacere di custodire un piccolo tesoro, la soddisfazione di completare una serie rappresentano una vera e propriaper glie le italiane: il 60% possiede attualmente una collezione e il 33% ne ha avuta una in passato. 'Monete e banconote', 'film e DVD', carte collezionabili, 'fumetti e manga' le più popolari. Unache conquista in modo trasversale uomini (57%) e donne (43%), con preferenze che variano a seconda dell'eta'. è quanto emerge da un'indagine condotta da Ipsos per e-Bay. Tra i più giovani spopolano le collezioni di ultima generazione: iI 58% di chi colleziona trading card e il 52%appassionati di action figure ha tra i 18 e i 34 anni. I più adulti prediligono, invece, oggetti dal gusto: è over 45 il 50% dei cultori di francobolli, il 62% di chi colleziona vinili e il 52% di chi predilige film e DVD.