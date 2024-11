Ilrestodelcarlino.it - Dal Parlamento al Comune. In sala c’è tutta la politica: "Questa è la democrazia"

Insieme con i cittadini e i volti noti della città, mano a mano al Duse arrivano anche politici e candidati alle Regionali. Centrodestra e centrosinistra, equilibrati nelle presenze e nei toni, si dividono le impressioni. Amministratori, assessori, consiglieri, segretari, uomini di partito: all’evento arrivano praticamente tutti. IL CENTRODESTRA "Un dibattito senza polemiche, che guarda al futuro – sintetizza la capolista di Forza Italia, Valentina Castaldini –. Abbiamo sentito toni troppo forti incampagna, che non gradisco: oggi era importante parlare di cosa succederà dopo le elezioni". Sono uno accanto all’altro in prima fila Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, e Marco Lisei, senatore meloniano: "Le elezioni sono contendibili – ripetono in coro – ed Elena è la candidata giusta per portare il cambiamento necessario a questo territorio.