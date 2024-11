Linkiesta.it - Comunicare il vino senza parlare di vino

Tanto al ristorante quanto in enoteca, i consumatori stanno sviluppando una nuova consapevolezza. Qualche anno fa i neofiti delsi sforzavano di percepire sentori di carruba birmana facendo roteare i calici, e si orientavano sulle referenze più costose per celebrare le occasioni speciali, limitandosi ad abbinare il bianco al pesce e il rosso alla carne. Oggi sanno che ilè alcol (comportandosi di conseguenza), sono meno interessati ai tecnicismi e amano sperimentare nuove etichette. Il pairing passa in secondo piano ai fini della scelta, mentre acquista importanza la storia che si cela dietro la bottiglia. Ne abbiamo parlato all’ultima Tavola Spigolosa con Cecilia Longo, export & marketing manager dell’Enoteca Longo, Andrea Terraneo, presidente di Vinarius (Associazione Enoteche Italiane), lo chef di Innocenti Evasioni Tommaso Arrigoni e la giornalista enogastronomica Eugenia Torelli.